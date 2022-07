Formule 1 roept met ‘Drive It Out’ op tot meer respect

De Formule 1 heeft met een gezamenlijk statement opgeroepen tot meer respect. De campagne heet ‘Drive It Out’ en wordt ondersteund door alle coureurs, evenals directeur Stefano Domenicali en Mohammed Ben Sulayem, de voorzitter van autosportfederatie FIA.

“We zijn verenigd in onze wens om alle soorten misbruik binnen de sport waar we van houden te voorkomen en we roepen de hele Formule 1-familie op om zich bij ons aan te sluiten”, schrijft de Formule 1.

In een videoboodschap roepen alle coureurs gezamenlijk op tot vereniging van de F1-community. “De videoboodschap die is gepubliceerd erkent dat – hoewel passie en competitie zeer belangrijke onderdelen van onze sport zijn – dit ook te ver kan gaan, waardoor fans, journalisten, presentatoren en coureurs zowel verbaal als online worden beledigd.”

Drie weken geleden misdroegen racefans zich in Oostenrijk. Sommige fans zouden het slachtoffer zijn geweest van seksistische, racistische en homofobe beledigingen op de Red Bull Ring in Spielberg. “We zijn op de hoogte gebracht van berichten dat sommige fans totaal onacceptabele opmerkingen van anderen hebben gekregen bij dit evenement. We nemen dit heel serieus”, liet de Formule 1 toen in een verklaring weten.

Zondag staat de Grote Prijs van Hongarije op het programma.