Wiebes mag van medische staf starten in zevende etappe Tour

Lorena Wiebes kan zaterdag van start gaan in de zevende etappe van de Tour de France Femmes. De renster van Team DSM ging vrijdag op 23 kilometer van de streep hard onderuit in de afdaling en werd de afgelopen nacht “nauwlettend gemonitord”.

“Na overleg met de medische staf van de ploeg heeft Wiebes groen licht gekregen om zaterdag aan de etappe te beginnen”, meldt Team DSM. Zaterdag wacht de rensters een bergetappe van zo’n 127 kilometer.

Wiebes won twee etappes in deze Tour de France. Ze zegevierde in de eerste rit op de Champs-Élysées in Parijs en was ook de snelste in de sprint van de vijfde etappe, de langste in deze achtdaagse rittenkoers.

De Tour de France Femmes eindigt zondag.