Koen Verweij stopt met schaatsen

Schaatser Koen Verweij beëindigt zijn schaatscarrière. In een interview in De Telegraaf laat de 31-jarige Verweij weten dat hij vanwege lichamelijke klachten niet meer het topniveau kan schaatsen dat hij graag zou willen. Hij zegt in de krant dat het geen gemakkelijke keuze was.

Verweij noemt het winnen van de wereldtitel allround in 2014 in Thialf als hoogtepunt van zijn schaatscarrière. Datzelfde jaar won hij goud tijdens de Winterspelen in Sotsji op de ploegenachtervolging en pakte hij zilver op de 1500 meter. Vier jaar later won hij nog twee bronzen plakken (massastart en ploegachtervolging) tijdens de Spelen van Pyeongchang. De Noord-Hollander wist zich niet te kwalificeren voor de Spelen die begin dit jaar in Beijing zijn gehouden.

Eerder deze week werd bekend dat de relatie van Verweij met schaatsster Jutta Leerdam na ruim vijf jaar voorbij is. Verweij en Leerdam zetten enkele jaren geleden een eigen ploeg op. Het team (Worldstream-Corendon) werd dit voorjaar opgeheven nadat de schaatsster was overgestapt naar Jumbo-Visma.