Van Rijthoven geeft wildcard kwalificaties Cincinnati terug

Tennisser Tim van Rijthoven heeft besloten de wildcard voor de kwalificaties van het masterstoernooi van Cincinnati terug te geven. De nummer 120 van de wereld wil nog voorzichtig zijn na zijn rugblessure van vorige maand.

Half juli kwam Van Rijthoven voor het laatst in actie op een challengertoernooi in Indianapolis, waar hij opgaf wegens rugpijn. Maandag werd duidelijk dat hij komend weekend op een wildcard zou deelnemen aan het kwalificatietoernooi in Cincinnati, maar dat evenement komt toch te vroeg.

De 25-jarige Van Rijthoven bereidt zich momenteel voor op de US Open, het laatste grandslamtoernooi van het jaar. Het toernooi begint op maandag 29 augustus. In aanloop naar de US Open is hij van plan deel te nemen in Winston-Salem.