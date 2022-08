Griekspoor meldt zich ook af voor masterstoernooi Cincinnati

Tennisser Tallon Griekspoor heeft zich ook afgemeld voor het masterstoernooi van Cincinnati. De nummer 2 van Nederland is “nog niet fit genoeg” na een coronabesmetting.

Het masterstoernooi van Cincinnati wordt volgende week gespeeld. Het was de vraag of de nummer 45 van de wereld kwalificaties had moeten spelen of op het laatste moment nog aan het hoofdtoernooi toegevoegd zou worden.

De 26-jarige Griekspoor trok zich eind juli ziek terug in Kitzb├╝hel en meldde zich vorige week af voor het masterstoernooi van Montreal, omdat hij herstellende was van het coronavirus. “Ik ben een week doodziek geweest van corona en ben er erg slecht aan toe geweest”, zei hij een week geleden.

Griekspoor hoopt volgende week naar de Verenigde Staten af te kunnen reizen om mee te doen aan de kwalificaties van het ATP-toernooi van Winston-Salem. “Ik zou die week eigenlijk niet in actie komen, dus heb me niet ingeschreven voor het hoofdtoernooi. Maar het spelen van wedstrijden is in mijn geval juist goed”, stelt hij.

De US Open begint op maandag 29 augustus. Vorig jaar haalde Griekspoor de tweede ronde in New York. Hij verloor toen van Novak Djokovic.