Griekse tennisser Tsitsipas na zege op Medvedev naar finale

Stefanos Tsitsipas staat in de finale van het toernooi van Cincinnati. De Griek, als vierde geplaatst, versloeg de nummer 1 van de wereld Daniil Medvedev met 7-6 (6) 3-6 6-3. Hij stuit in de eindstrijd op Borna Coric, de Kroaat die de Brit Cameron Norrie uitschakelde: 6-3 6-4.

Tsitsipas verraste de Rus met aanvallend spel. Hij kwam maar liefst 36 keer naar het net en maakte zo 27 punten. De Griek overleefde een setpunt in de tiebreak van de eerste set en kwam in de tweede set met maar liefst 5-0 achter. In de derde set liet hij Medvedev redelijk kansloos.

Coric liet zien dat hij steeds beter in vorm komt na een schouderoperatie. Hij sloeg maar liefst 22 winners tegen Norrie. De Kroaat was eerder in het toernooi ook al verantwoordelijk voor de uitschakeling van Rafael Nadal en Félix Auger-Aliassime.

Caroline Garcia en Petra Kvitova spelen de finale van het vrouwentoernooi in Cincinnati. De Française klopte Aryna Sabalenka uit Wit-Rusland (6-2 4-6 6-1). Kvitova versloeg de Amerikaanse Madison Keys, die het toernooi in 2019 wist te winnen. De Tsjechische won in drie sets: 6-7(6) 6-4 en 6-3.

Garcia is de eerste speelster die vanuit de kwalificaties de finale in Cincinnati weet te bereiken. Ze kan voor de tiende keer een WTA-toernooi winnen en zegevierde eerder dit jaar al in Bad Homburg en Warschau. Kvitova heeft al 29 titels achter haar naam staan. Ze won twee keer op Wimbledon.