Mondiale nummer 1 Medvedev opnieuw naar tennistoernooi Rotterdam

Daniil Medvedev doet volgend jaar opnieuw mee aan het ABN AMRO Open. De Russische nummer 1 van de wereld gaat voor de vijfde keer zijn opwachting maken op het internationale tennistoernooi in Rotterdam. Medvedev pakte een jaar geleden zijn eerste grandslamtitel, op de US Open.

“We zijn trots dat we de nummer 1 van de wereld hebben weten vast te leggen. Zeker voor onze jubileumeditie willen we hem heel graag weer in Rotterdam begroeten. Het is mooi dat wij er in geslaagd zijn, net voordat hij zijn titel gaat verdedigen in New York”, zei toernooidirecteur Richard Krajicek over de vijftigste editie.

Medvedev won Rotterdam nog nooit. De 26-jarige Rus reikte in 2019 tot de laatste vier in Ahoy. Hij verloor toen van Gaël Monfils, de uiteindelijke winnaar van het toernooi.

De tennisbonden hebben Rusland geweerd op de toernooien vanwege de oorlog in Oekraïne, maar de spelers mogen onder neutrale vlag wel deelnemen. Medvedev deed deze zomer ook mee aan het grastoernooi van Rosmalen, waar hij in de finale kansloos was tegen Tim van Rijthoven.

De jubileumeditie van het ABN AMRO Open wordt van 13 tot en met 19 februari gespeeld. Het toernooi heette tot voor kort het ABN AMRO World Tennis Tournament.

Dit jaar werd het toernooi gewonnen door Félix Auger-Aliassime uit Canada. Hij was in de finale de Griek Stefanos Tsitsipas met 6-4 6-2 de baas.