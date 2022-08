Volleyballers beginnen WK met 3-0-zege op Egypte

De Nederlandse volleyballers zijn het wereldkampioenschap in Ljubljana begonnen met een overtuigende overwinning. Het team van bondscoach Roberto Piazza was in drie sets te sterk voor Egypte, de enige tegenstander in de groepsfase die onder Oranje staat op de wereldranglijst. De setstanden waren 25-17, 25-22 en 25-16.

Maandag neemt Oranje het op tegen Argentinië, twee dagen later is Iran de tegenstander in de laatste groepswedstrijd. De beste twee ploegen uit de zes poules plaatsen zich, net als de vier beste nummers 3, voor de knock-outfase.

Piazza was het duel begonnen met het zestal Bennie Tuinstra, Wessel Keemink, Michaël Parkinson, Fabian Plak, Nimir Abdelaziz en Thijs ter Horst, aangevuld met libero Robbert Andringa. Oranje liep na een gelijk op gaand begin uit naar 17-12 om bij 24-17 het eerste setpunt te benutten. Ook in de tweede set duurde het even voordat Oranje afstand nam. Het verschil bleef klein, maar dankzij een aanval door het midden via Parkinson werd het 2-0.

In de derde set kende Nederland halverwege een wat slordige fase, maar liep het team onder leiding van Abdelaziz daarna toch ver weg van de Egyptenaren, die kort voor het WK bondscoach Gido Vermeulen hadden zien opstappen. Bij het tweede wedstrijdpunt was het raak.

“Met 3-0 beginnen is altijd lekker. We waren nog niet op ons best, maar de winst is het belangrijkste”, vertelde Abdelaziz, met 21 punten topschutter bij Oranje. “We bekijken het van wedstrijd tot wedstrijd. De start is perfect maar nu komen er twee moeilijke duels aan.”