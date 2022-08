Griekspoor en debutant Brouwer in actie op US Open

Tennissers Tallon Griekspoor en Gijs Brouwer gaan zich op de US Open proberen te plaatsen voor de tweede ronde. Griekspoor neemt het op tegen de Argentijn Federico Coria, Brouwer treft de Fransman Adrian Mannarino.

Voor Griekspoor (26) wordt het zijn tweede deelname in New York. Vorig jaar haalde hij de tweede ronde, waarin hij in drie sets kansloos was tegen de Serviër Novak Djokovic. Griekspoor kende een verstoorde voorbereiding op de US Open. De nummer 46 van de wereld sloeg twee masterstoernooien over omdat hij nog niet hersteld was na een coronabesmetting.

De 26-jarige Brouwer, de nummer 181 van de wereld, gaat zijn debuut maken op een grandslamtoernooi. Hij wist vorige week drie kwalificatiewedstrijden te winnen. Mannarino schreef tegelijkertijd het ATP-toernooi van Winston-Salem op zijn naam.

Griekspoor komt als tweede in actie op baan 6, Brouwer speelt de derde en laatste partij op baan 8. De eerste partijen beginnen om 17.00 uur Nederlandse tijd.