Honkballer Bogaerts slaat zesde grandslam-homerun in MLB

Honkballer Xander Bogaerts heeft Boston Red Sox in de Major League met een zogeheten grandslam-homerun aan een overwinning op Minnesota Twins geholpen. De 29-jarige Arubaan, international van Oranje, sloeg de bal in de derde inning over de hekken met alle honken bezet. Bogaerts haalde daarmee vier punten binnen voor de Red Sox. Het betekende voor hem de zesde grandslam-homerun in zijn carrière.

In de zesde inning zorgde Bogaerts er met een tweehonkslag voor dat nog een ploeggenoot kon scoren. De ploeg uit Boston gaf in Minneapolis een voorsprong van 6-2 nog wel bijna uit handen. In de laatste inning, bij een stand van 6-5 en met twee spelers van de Twins op de honken en één man uit, bewees Bogaerts opnieuw zijn waarde. De korte stop van de Red Sox leidde een zogeheten dubbelspel in, waarmee zijn ploeg zich verzekerde van de winst.

Bogaerts won in 2013 en 2018 met Boston Red Sox de World Series, de finale van de Amerikaanse honkbalcompetitie. De ploeg van coach Alex Cora maakt nu een tegenvallend seizoen door en heeft vrijwel geen kans meer om de play-offs te bereiken.