Serena Williams wint ook van de als tweede geplaatste Kontaveit

Serena Williams heeft haar afscheid opnieuw uitgesteld op de US Open. De 40-jarige Amerikaanse was in de tweede ronde ook te sterk voor de Estse Anett Kontaveit, die als tweede geplaatst was in New York: 7-6 (4) 2-6 6-2.

Na 2 uur en 27 minuten maakte Williams het af met een lovegame, op de service van Kontaveit. Na de beslissende backhand langs de lijn – Williams’ 38e winner – schreeuwde het Amerikaanse publiek in het uitverkochte stadion het uit.

Na afloop van haar sensationele zege zei Williams dat ze niet verbaasd was. “Ik ben gewoon Serena. Hoe ik het gedaan heb? Nou, ik ben best een goede speler”, zei ze met een glimlach. “Ik hou van uitdagingen en ik heb goed getraind. Alles valt hier in New York weer samen.”

Williams wisselde harde slagen als in haar beste dagen af met onnodige fouten, maar oogde zeer gefocust. De strakke blik en de gebalde vuist richting haar spelersbox na afloop waren veelzeggend.

Net als in de eerste ronde waren behoorlijk wat prominenten naar het Arthur Ashe Stadium gekomen, onder wie Tiger Woods. Hij was echter niet getuige van de laatste wedstrijd van Serena Williams, die vlak voor de US Open bekendmaakte dat ze uitkijkt naar een nieuwe fase in haar leven.

Algemeen wordt aangenomen dat de US Open het laatste toernooi wordt van Williams, maar de Amerikaanse wilde dat na de eerste ronde niet bevestigen. “Ik ben daar behoorlijk vaag over geweest, hè? Ik blijf vaag, want je weet het nooit”, liet ze optekenen.

In de derde ronde neemt Williams het vrijdag op tegen de Australische Ajla Tomljanovic, die de Russin Jevgenia Rodina in een spannende driesetter versloeg. Donderdag komt ze samen met haar zus Venus Williams ook nog uit in het dubbelspel. Hun wedstrijd is gepland op primetime (19.00 uur plaatselijke tijd), in het Arthur Ashe Stadium.

“Ik hou van dit publiek, het is fantastisch”, zei de 23-voudig grandslamkampioene. “Ik heb niks te bewijzen en absoluut niets te verliezen. En dat is lang geleden. Ik heb nog wel wat energie over.”