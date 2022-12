Ontspannen Van Gaal haalt schouders op over kritiek veldspel

Het contrast kon vrijdag in aanloop naar de achtste finale tussen Oranje en de Verenigde Staten op het WK haast niet groter. Waar journalisten uit andere landen Louis van Gaal vroegen of hij na het toernooi alsjeblieft bondscoach van hun land kan worden, wilden de Nederlanders graag weten waar hij zich na drie tegenvallende wedstrijden in de groepsfase zaterdag tegen de Amerikanen nou precies aan vast denkt te kunnen houden.

Van Gaal zou Van Gaal niet zijn als hij niet overal op inging. Met een lach, met een grap, zoals hij dit hele toernooi eigenlijk al doet. Van Gaal oogt ontspannen en echt woedend, zoals een aantal jaren geleden, wordt hij niet meer. Zelfs bij directe kritiek op het veldspel schiet hij niet uit z’n slof, al laat hij soms wel op vrij felle toon blijken dat hij het er niet mee eens is.

Een dag voor de ontmoeting met de Verenigde Staten, herhaalde Van Gaal tegen een Belgische journalist dat hij denkt in Qatar de titel te kunnen winnen. “Of ik in BelgiĆ« aan de slag wil als bondscoach? Dan zul je mijn vrouw Truus moeten overtuigen”, zei hij. “BelgiĆ« is een mooi land met vriendelijke mensen. Met het Nederlands elftal moeten we nog vier wedstrijden winnen om wereldkampioen te worden en dan gaan we wel zien of er aanbiedingen komen. Maar als ik de Nederlandse media mag geloven, worden we geen wereldkampioen.”

Volgens de 71-jarige bondscoach toont Oranje progressie. “Ik vond het tegen Qatar al een stuk beter”, zei hij over de 2-0-zege in het laatste pouleduel. “Wat nog meer houvast geeft is dat we met een aantal jongens begonnen die niet fit waren en dat nu wel zijn. We zijn de groepsfase vrij makkelijk doorgekomen, nu gaat het echt beginnen. We hebben gewoon een hele goede groep. Ik ben de enige die dat ziet blijkbaar, het zal wel aan mij liggen.”

Van Gaal is op zijn hoede voor de Verenigde Staten, die in de poule indruk maakten tegen Engeland (0-0). “Het is een hele energieke ploeg met fysiek sterke spelers. Dat is voor iedere tegenstander lastig. Dat zie je ook door de uitslagen die zijn behaald”, sprak Van Gaal. “Ik vind het geen verrassing dat ze door zijn naar de achtste finales, dat had ik na het zien van hun eerste wedstrijd wel verwacht.”

Het is, qua basisopstelling, vooral de vraag hoe Oranje in aanvallend opzicht gaat spelen. Memphis Depay gaf van de week in de media aan graag te voetballen met Steven Bergwijn naast zich. Bergwijn begon matig aan het WK en raakte na twee duels zijn plek kwijt. Van Gaal: “Het kan gebeuren dat een speler zijn mening geeft. Of het verstandig is, is een tweede. Maar iedereen mag zijn mening hebben, zeker in Nederland.”