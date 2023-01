Tweede eindzege Argentijn Benavides in Dakar Rally bij motoren

De Argentijn Kevin Benavides heeft de eindzege in de Dakar Rally bij de motoren gepakt. De fabrieksrijder van KTM won de veertiende en laatste proef over 136 kilometer van Al-Hofuf naar Dammam in Saudi-Arabië en passeerde zijn Australische teamgenoot Toby Price in het algemeen klassement.

Benavides had aan de meet 55 seconden voorsprong op Price en hij maakte daarmee de 12 seconden achterstand op de Australiër meer dan goed. Het is de tweede eindzege voor Benavides in Dakar; hij won de woestijnrally ook in 2021.

Price, winnaar van Dakar in 2016 en 2019, eindigde als tweede op 43 seconden. De Amerikaans Skyler Howes uit het fabrieksteam van Husqvarna stapte als de nummer drie op het podium. Zijn achterstand op Benavides bedroeg 5.04 minuten.