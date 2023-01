Tennisster Swiatek voorkomt overwerk op de Australian Open

Tennisster Iga Swiatek, de nummer 1 van de wereld, heeft op de Australian Open zonder setverlies de tweede ronde bereikt. De Poolse moest in haar openingspartij tegen de Duitse Jule Niemeier wel terugkomen van een achterstand in de tweede set. Swiatek kon na 2 uur de winst vieren in de Rod Laver Arena: 6-4 7-5.

“Hoewel ik heel nerveus was, heb ik er erg van genoten om hier te spelen”, zei de 21-jarige Poolse tegen het Australische publiek. “Jullie zijn heel luid, daar houd ik van.” Swiatek werd vervolgens opnieuw toegejuicht. “Het is na die coronajaren fijn om hier in een vol huis te tennissen.”

De eerste set ging lange tijd gelijk op, maar in de tiende game wist Swiatek de sterke service van Niemeier te breken en daarmee de set binnen te halen. De aanvoerster van de wereldranglijst werd bij het begin van de tweede set direct zelf gebroken. De Duitse nam een voorsprong van 5-3, maar met twee breaks wist Swiatek de winst in twee sets naar zich toe te trekken. Ze voorkwam daarmee overwerk.

“Zo’n eerste partij op een grandslamtoernooi is altijd lastig. Ik ben blij dat ik hier doorheen ben gekomen”, aldus de Poolse, die het in de tweede ronde opneemt tegen Camila Osorio uit Colombia. Swiatek won vorig jaar acht toernooien op de WTA Tour, waaronder Roland Garros en de US Open.