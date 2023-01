Van de Zandschulp zoekt opponent Griekspoor nu even wat minder op

Botic van de Zandschulp zoekt Tallon Griekspoor in aanloop naar de tweede ronde op de Australian Open even wat minder op. De twee beste tennissers van Nederland, respectievelijk de nummers 34 en 63 van de wereld, staan woensdag tegenover elkaar.

“Vroeger had ik er meer moeite mee om tegen bekenden te spelen, maar ik probeer het los van elkaar te zien. Natuurlijk is het anders, maar ik heb vaker tegen hem gespeeld”, aldus Van de Zandschulp (27), die zijn één jaar jongere landgenoot een maand geleden versloeg in de finale van de Nederlandse kampioenschappen.

“Maar dit is weer een nieuwe situatie, want hij is nu in vorm. Hij heeft net een toernooi gewonnen en zal de wedstrijd met vertrouwen ingaan. Dat is misschien anders dan andere keren. Ik denk dat het een interessante wedstrijd kan worden.”

Van de Zandschulp trainde dinsdag om 13.15 uur plaatselijke tijd, op de baan naast Griekspoor. “We trainden niet samen, ik speelde met mijn trainer Peter Lucassen”, benadrukte Van de Zandschulp. “Hoe onze band is? Ik zou niet zeggen dat we goede vrienden zijn, maar we komen elkaar veel tegen en gaan ook vaak samen eten. Alleen nu rondom zo’n wedstrijd iets minder.”

In aanloop naar de Australian Open konden Van de Zandschulp en Griekspoor elkaar ook treffen in de finale van het ATP-toernooi in het Indiase Pune. Zover kwam het niet, want Van de Zandschulp verloor bij de laatste vier van de Fransman Benjamin Bonzi, die vervolgens in de finale verslagen werd door de nummer 2 van Nederland.

“Ik kreeg het nieuws van de titel van Griekspoor mee op de luchthaven. Ik heb het niet gekeken of van punt tot punt gevolgd, omdat ik op dat moment geen goed internet had. Ik hoop dat ik dit jaar ook een ATP-titel kan pakken.”

Op de tweede dag van de Australian Open is het heet en de temperatuur steeg tot boven de 35 graden Celsius. “Maandag was het ook best wel pittig en je merkte wel dat de zon flink doorkwam”, aldus Van de Zandschulp. “Het wisselt heel erg en woensdag wordt het gelukkig weer wat koeler.”

Het wordt de eerste wedstrijd op een grandslamtoernooi tussen twee Nederlanders in 22 jaar. In 2001 was Jan Siemerink Sjeng Schalken in Melbourne in vijf sets de baas.