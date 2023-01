Griekspoor kon niet wachten de baan op te gaan na chaotische dag

Tallon Griekspoor kon dinsdag al niet wachten op de ontmoeting met Botic van de Zandschulp in de tweede ronde van de Australian Open. Ook op de wedstrijddag was hij ongeduldig. Woensdagavond vlak voor middernacht stelde hij ten koste van zijn landgenoot voor het eerst een plek in de derde ronde van een grand slam veilig.

“Ik heb weinig te klagen”, zei Griekspoor na zijn 6-4 6-4 6-4-overwinning. “Het was een goede ‘performance’ van me. Ik heb extreem goed geserveerd en voelde me mentaal en fysiek erg goed. Ik was vanaf de eerste tot de laatste bal scherp en had ongelooflijk goede focus. Het was namelijk lastig spelen, er stond veel wind en het was met 15 graden niet echt aangenaam.”

Griekspoor (26) toonde zich mentaal sterk en sloeg in alle drie de sets toe op de momenten dat het kon. “Ik had wel iets meer zenuwen, want je kent elkaar zo goed. En ik wilde zo graag die baan op. Gisteren tijdens het trainen dacht ik: ik wil niet trainen, ik wil die wedstrijd spelen. Ik wist dat ik er klaar voor was”, aldus de nummer 2 van Nederland.

“We gaan goed met elkaar om, maar als we tegenover elkaar staan, dan zijn we even geen vrienden. Dan is het ieder voor zich. De laatste twee keer won hij en ik heb oneindig veel keren tijdens trainingen van hem verloren. Deze voelt wel erg lekker en deze had hij nog tegoed van me, haha. We hebben elkaar vanmiddag wel even gesproken in de kleedkamer, maar alleen even gedag gezegd en geen gesprek gevoerd. Je doet dan allebei je eigen ding.”

Voorafgaand aan het duel werd het geduld van de Nederlanders flink op de proef gesteld door de regenval in Melbourne. Pas iets voor 22.00 uur plaatselijke tijd betraden ze de baan. “Ik was wel bang dat het nachtwerk zou worden, zeker als het naar vier of vijf sets zou gaan. Dan had het zomaar 02.00 uur kunnen worden. Het was een lange dag qua wachten. Je gaat een paar keer eten en telkens is het: kunnen we wel of niet opwarmen?”, aldus Griekspoor.

“Je ligt wat languit op de bank, kijkt een serietje of op televisie naar tennis vanuit de stadions. Het was chaos op het park, iedereen was druk en er was nergens plek. Ik ben blij dat de dag erop zit. Al ga ik voorlopig nog niet naar bed. Ik moet nog worden behandeld en dingen doen.”

Vrijdag komt Griekspoor weer in actie, dan tegen de Griek Stefanos Tsitsipas.