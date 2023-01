Ravensbergen wil hoge niveau vasthouden op ‘moordend WK handbal’

Dromen van de kwartfinales op het WK handbal mag, vindt keeper Bart Ravensbergen van het Nederlands mannenteam. “Maar het zal heel moeilijk worden. We moeten de komende drie wedstrijden eigenlijk winnen om dat doel te bereiken’’, aldus de 29-jarige doelman.

Hij sliep niet heel lekker na het nipt verloren duel met Noorwegen (26-27) dinsdagavond in het Poolse Krakau. “De wedstrijd spookte nog wel even door mijn hoofd. We speelden bij vlagen heel goed, er zat zoveel meer in, maar toch wisten we de wedstrijd niet te winnen. Het is vooral jammer omdat we nu niet nog 2 punten meenemen de hoofdronde in. Het wordt wel echt een stuk lastiger om ver te komen in het toernooi.”

De handballers mogen vooralsnog niet klagen tijdens hun eerste deelname aan een WK na 62 jaar. De ploeg van de nieuwe bondscoach Staffan Olsson won in de groepsfase overtuigend van Argentinië en Noord-Macedonië, waardoor een vervolg in de hoofdronde zeker was. De poule winnen door ook de wereldtoppers van Noorwegen te verslaan, was nog iets te hoog gegrepen.

“We zakten in de tweede helft wat weg”, zag Ravensbergen. “Er sloop vermoeidheid in de ploeg, wat niet zo raar is. We speelden onze derde wedstrijd binnen zes dagen. En we hebben niet zo’n brede top als Noorwegen. Die ploeg kon makkelijker wisselen en klasbak na klasbak inbrengen. Wij zijn nog iets te afhankelijk van onze ervaren spelers. Het is de stap die dit team nog moet maken; in de breedte sterker worden. We zullen op een of andere manier toch wat slimmer moeten omgaan met het wisselen, want het is een moordend toernooi. We spelen nu in zes dagen tijd weer drie keer; tegen Qatar, Duitsland en Servië.”

De keeper kijkt vooralsnog met een voldaan gevoel terug op de groepsfase. “Op het EK van een jaar geleden hadden we al laten zien dat er een stijgende lijn zit in het Nederlands team, maar ik ben wel verrast hoe dicht we nu al tegen de wereldtop aan zitten. We spelen een hoog niveau. Ik hoop dat we dit kunnen vasthouden.”

Ravensbergen lift voorlopig mee op het goede spel van de handballers. In het keepersklassement staat de Nederlandse international vijfde met 45 reddingen uit 110 schoten, een reddingspercentage van 41 procent. “Ik hou me niet zo bezig met die cijfertjes, dat zegt lang niet alles. Het is afhankelijk van de schoten die je krijgt en het gaat meer om de momenten dat je de ballen tegenhoudt. Maar ik kan niet ontkennen dat ik lekker in het toernooi zit.”