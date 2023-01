Golfers Luiten en Van Driel verder in Abu Dhabi Championship

De golfers Darius van Driel en Joost Luiten zijn bij het Abu Dhabi Championship ook in het weekeinde nog van de partij. Beiden overleefden in het toernooi de eerste schifting, de zogenoemde ‘cut’. De Nederlanders staan respectievelijk op de 43e en 57e plaats. Ze noteerden in de tweede ronde beiden 69 slagen. Beiden verbeterden zich daarmee ten opzichte van hun eerste ronde.

Voor Wil Besseling en Daan Huizing zit het evenement er na twee rondgangen op. Zij eindigden op 84e plek, onvoldoende om het toernooi een vervolg te geven.

Francesco Molinari en Guido Migliozzi staan vooralsnog op de gedeelde eerste plaats. Beide Italianen staan na twee rondes op 10 slagen onder het baangemiddelde.