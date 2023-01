Djokovic evenaart op Australian Open Nadal met 22e grandslamzege

Novak Djokovic heeft voor de tiende keer de Australian Open gewonnen. De 35-jarige Serviër won in de finale in drie sets van de Griek Stefanos Tsitsipas: 6-3 7-6 (4) 7-6 (5). Djokovic evenaarde recordhouder Rafael Nadal en staat nu ook op 22 grandslamzeges. Naast zijn tien titels in Melbourne won Djokovic zeven keer Wimbledon, drie keer de US Open en tweemaal Roland Garros.

Djokovic, die de Spanjaard Carlos Alcaraz aflost als nummer 1 van de wereld, kwam tegen Tsitsipas nauwelijks in de problemen. In de eerste set plaatste de tennisser bij 2-1 zijn eerste break. Beide spelers verspeelden hun opslagbeurt daarna niet meer.

In de tweede set liet Tsitsipas een kans liggen om de spanning terug te brengen. De mondiale nummer 4 kreeg op de service van Djokovic bij 5-4 een setpunt, maar benutte dat niet. In de tiebreak was Djokovic de betere. Ook de derde set ging gelijk op. Tsitsipas won voor het eerst in de wedstrijd een opslagbeurt van Djokovic, maar direct daarna leverde hij zijn servicebeurt ook in (1-1). De tiebreak moest wederom de beslissing brengen. Djokovic liep daarin al snel weg en gaf die voorsprong niet meer uit handen.

Nadal schreef vorig jaar Roland Garros op zijn naam en nam daarmee een voorsprong van twee grandslams op zowel Djokovic als de inmiddels gestopte Zwitser Roger Federer. Djokovic verkleinde de achterstand kort daarna op Wimbledon en staat nu weer op gelijke hoogte. Roland Garros is eind mei het eerstvolgende grandslamtoernooi.

Tsitsipas moet nog altijd wachten op zijn eerste eindzege op een van de vier grootste toernooien. Twee jaar geleden stond de 24-jarige Griek voor het eerst in de finale van een grandslamtoernooi. Hij verspeelde toen op Roland Garros een voorsprong van twee sets tegen Djokovic. Tsitsipas won slechts twee van zijn dertien ontmoetingen met Djokovic, in 2018 en 2019. De laatste tien duels werden door de Serviër gewonnen.

Djokovic klom na het beslissende punt de tribunes op en vierde de eindzege uitgebreid met zijn familie en begeleidingsstaf. Daarbij barstte hij in tranen uit.