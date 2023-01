Schaker Giri ruikt na winst op Rapport eindzege Tata Steel Chess

Schaker Anish Giri heeft in de laatste ronde van Tata Steel Chess gewonnen van de Roemeen Richard Rapport en daarmee de leiding genomen in de stand. De Nederlander is echter nog niet zeker van de eindzege. Hij moet afwachten wat de Oezbeek Nodirbek Abdoesattorov in zijn dertiende en laatste partij doet tegen Jorden van Foreest.

Abdoesattorov was de leider na twaalf ronden. Als hij wint van Van Foreest, dan is hij de winnaar van de 85e editie van het ‘Wimbledon van het schaken’, bij remise volgt een barrage met partijen snelschaken tegen Giri om de eindzege. Als Van Foreest de partij wint, is Giri voor het eerst in zijn carrière winnaar van het toernooi.

De 29-jarige Giri was al twee keer heel dicht bij de eindzege in Wijk aan Zee. Hij verloor in 2018 (van Magnus Carlsen) en in 2021 (van Van Foreest) als gedeeld nummer 1 na dertien ronden de barrage om de titel.