Atlete Bol opent indoorseizoen in Boston met race over 500 meter

Atlete Femke Bol opent zaterdag haar indoorseizoen in het Amerikaanse Boston. De drievoudig Europees kampioen loopt in de New Balance Indoor Grand Prix een wedstrijd over de ongebruikelijke afstand van 500 meter. Ook Lisanne de Witte start in deze race.

De 22-jarige Bol mikt op nieuw succes bij de komende EK indoor in Istanbul (2-5 maart). Daar wil ze haar Europese titel op de 400 meter van Torun 2021 prolongeren. Vorig jaar won de Amersfoortse op de EK outdoor in M√ľnchen de unieke dubbel 400 meter en 400 meter horden. Ze voegde er een derde gouden plak aan toe met de estafetteploeg op de 4×400 meter.

De Europees atlete van het jaar zal op 11 februari de 400 meter lopen bij indoorwedstrijden in het Franse Metz.