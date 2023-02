Oekraïense tennisster Svitolina wil geen Russen in Parijs

De Oekraïense tennisster Elina Svitolina is tegen deelname van Russische en Belarussische atleten aan de Olympische Spelen van volgend jaar in de Franse hoofdstad Parijs. Ze heeft dat kenbaar gemaakt in een mededeling op Instagram.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) zei onlangs te willen onderzoeken op welke manier Russen en Belarussen wél zouden kunnen deelnemen, eventueel onder neutrale vlag. Momenteel zijn er nog tal van sancties van kracht tegen beide landen, waardoor ze verbannen zijn uit veel sporten. De sancties zijn er vanwege de Russische inval in Oekraïne, ongeveer een jaar geleden.

“We moeten Russische en Belarussische atleten blijven weren”, zei Svitolina. “Op die manier sturen we een sterke boodschap de wereld in. Dat we verenigd zijn in onze sancties tegen Rusland en Belarus en dat er gevolgen zijn voor de gruwelijke daden van hun overheden. De mensen in Rusland en Belarus kunnen niet doen alsof er niets aan de hand is in Oekraïne.”