Sterrencast bij de vrouwen in komende marathon Londen

De marathon van Londen krijgt op de eerstkomende editie een sterrencast bij de vrouwen aan de start. Naast de debuterende tweevoudig olympisch kampioen Sifan Hassan doen onder anderen wereldrecordhouder Brigid Kosgei, regerend olympisch marathonkampioen Peres Jepchirchir en titelverdediger Yalemzerf Yehualaw mee in de race over 42,195 kilometer op zondag 23 april. In totaal rennen er tien vrouwen mee die een beste tijd van onder de 2 uur en 19 minuten hebben staan, van wie vijf onder de 2.18.

Andere grote namen die de organisatie van de ‘major’ marathon in de Engelse hoofdstad presenteerde zijn die van Genzebe Dibaba, Almaz Ayana en Tigist Assefa.

“Dit is gewoonweg het beste vrouwenveld ooit in een marathon, misschien wel de sterkst bezette hardloopwedstrijd bij de vrouwen ooit’’, zei wedstrijddirecteur Hugh Brasher. “We hebben twee regerend olympisch kampioenen aan de start, drie wereldrecordhouders en meerdere nationale recordhouders. Het wordt een marathon waar de hele wereld naar uitkijkt, ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren.”

Brasher memoreerde het rijke verleden van de marathon van Londen. “We hebben wereldrecords en onvergetelijke prestaties gehad van Grete Weitz, Ingrid Kristiansen, Paula Radcliffe en Mary Keitany. Ik weet zeker dat dit geweldige vrouwenveld zal zorgen voor weer een buitengewoon hoofdstuk in de rijke en trotse geschiedenis van de London Marathon.”

De Keniaanse Kosgei is de houder van het wereldrecord met 2.14.04. De Ethiopische Assefa won afgelopen najaar de marathon van Berlijn in 2.15.37. De Ethiopische Yehualaw won vorig jaar Londen in 2.17.26. Haar landgenote Dibaba liep vorig najaar in Amsterdam 2.18,05, maar vergaarde vooral faam als baanatleet en bezit het wereldrecord op de 1500 meter. Ayana, ook uit Ethiopië, won afgelopen najaar de marathon van Amsterdam in 2.17.20.