Zware straffen voor overvallers wielrenner Cavendish

De daders van een overval thuis bij de Britse wielrenner Mark Cavendish moeten voor jaren de gevangenis in. Bij de gewelddadige beroving werden onder meer twee horloges ontvreemd met een gezamenlijke waarde van zo’n 800.000 euro. Een man kreeg een gevangenisstraf van vijftien jaar opgelegd, een tweede man moet twaalf jaar zitten.

De beroving gebeurde in november 2021 toen overvallers het huis van de voormalig wereldkampioen binnendrongen en Cavendish en zijn vrouw Peta met messen bedreigden. Ze namen meerdere kostbaarheden mee waaronder de twee horloges van het merk Richard Mille. De Zwitserse horlogemaker is een privésponsor van de 37-jarige Cavendish, die dit jaar bij de ploeg Astana gaat proberen het record aantal etappeoverwinningen in de Tour de France te veroveren. Dat deelt hij met 34 zeges nu nog met de Belgische wielerlegende Eddy Merckx.

“Dit was een geplande, doelbewuste en meedogenloze misdaad tegen een internationaal bekende sporter en zijn vrouw”, oordeelde de rechter. Naar twee andere daders wordt nog steeds gezocht.