Debuut als trainer in de ArenA geeft Heitinga gevoel van trots

John Heitinga keek met een trots gevoel terug op zijn debuut als trainer van Ajax in de Johan Cruijff ArenA. De Amsterdammers wonnen met 3-1 van RKC Waalwijk.

“Als je hier naartoe rijdt, is dat een bijzonder moment. Zeker als je je auto dan neer mag zetten op de plek van de hoofdtrainer. Dat maakt me trots”, zei Heitinga, die aangaf nog wel een rondleiding door de ArenA te kunnen gebruiken. “Ik ken nog lang niet alle ruimtes hier bijvoorbeeld, dingen zijn nieuw.”

Heitinga begon de voor hem speciale dag met een ontbijt met zijn oudste dochter. “Mijn zoon had namelijk een voetbaltoernooi in BelgiĆ«. Mijn vrouw is heen en weer gereden om hier bij te kunnen zijn.”

De supporters van Ajax zongen Heitinga zowel tijdens de wedstrijd als na afloop toe. “Dat was mooi”, aldus Heitinga. “Maar uiteindelijk moet ik ook gewoon presteren.”