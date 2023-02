Feyenoorder Kökcü baalt van zijn gretigheid en mislopen topper

Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökcü baalt van zijn schorsing voor de topper van volgende week tegen AZ, de nummer 2 van de Eredivisie. Vanwege het onderbreken van een tegenaanval kreeg de middenvelder een gele kaart in de slotfase van het gewonnen uitduel met sc Heerenveen (1-2). Het betekende voor Kökcü zijn vijfde gele kaart van het seizoen, waardoor hij automatisch voor één duel is geschorst. “Ik baal er wel van, maar ik heb het volste vertrouwen in mijn ploeggenoten”, aldus Kökcü bij ESPN.

Bij een 2-1-voorsprong probeerde Kökcü een sliding op de bal te maken, maar hij raakte de tegenstander. “Ik probeerde er alles aan te doen, maar ik was te laat”, aldus de Turkse international. “Op dit moment had ik nog die luie voetballer van een paar jaar geleden moeten zijn.” Zaterdag is AZ de tegenstander in Rotterdam. Feyenoord begint aan het duel met 2 punten voorsprong op de club uit Alkmaar.

Volgens Kökcü had zijn ploeg tegen Heerenveen nog last van de zware bekerwedstrijd van woensdag tegen NEC (4-4, winst na strafschoppen). “We waren vermoeider dan normaal. Het begin was niet scherp.” Heerenveen opende na ruim een kwartier de score, maar de treffer ging niet door wegens buitenspel. Kökcü: “Daar hadden we geluk mee en daarna werden we wakker. In de slotfase ging vermoeidheid weer een rol spelen.”