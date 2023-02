Jans gaat door als trainer en wacht af wat er komt

Ron Jans stopt aan het einde van dit seizoen bij FC Twente, maar hij gaat wel door als trainer. De 64-jarige Jans heeft naar eigen zeggen nog geen concrete plannen voor de toekomst.

“Ik stop niet als trainer. Maar misschien even een adempauze zou wel kunnen”, zei Jans na de zege op FC Volendam (3-0) bij ESPN. Even daarvoor had hij zijn spelers in de kleedkamer op de hoogte gebracht van zijn besluit om na dit seizoen te stoppen in Enschede, net als technisch directeur Jan Streuer.

“Het is niet het idee om meteen weer ergens anders te beginnen. Maar je weet het nooit. Mijn kinderen redden zich nu wel”, aldus Jans, die sinds 2020 hoofdtrainer in Enschede is. “Je wil eigenlijk altijd zekerheid hebben, maar ik kan nu ook gewoon genieten van de onzekerheid. Geen idee wat er op mijn pad komt, we zien het wel. Als trainer wordt al je tijd opgeslokt door het voetbal. Maar als je ouder wordt, denk je soms wel: ik wil naar de kleinkinderen toe of een dagje dit of dat doen. Een fietstochtje, een reisje, een lunchje.”

De Zwollenaar zei te hebben geleerd van zijn periode bij PEC Zwolle, toen hij naar eigen zeggen een jaar te lang door ging. “We gaan er alles aan doen om het seizoen top te eindigen. Ik ga hier voorlopig gewoon door met wat ik hier al meer dan 2,5 jaar doe. Mijn toekomst hier is als supporter, niet meer als trainer.”

De 71-jarige Streuer stopt ook. De technisch directeur wil zijn opvolger wel inwerken en mogelijk zelfs nog helpen in de transferperiode van komende zomer. Arnold Bruggink, oud-speler van onder meer FC Twente en PSV, wordt nadrukkelijk genoemd.

“Arnold maakt denk ik een goede kans”, aldus Streuer. “Een uitstekende jongen voor de club, hij komt uit de regio en heeft het Nederlands elftal gehaald. Ik denk dat hij een prima vervanger kan zijn. Ik wil hem heel graag helpen. De eerste maanden kunnen we het samen doen.” Streuer kreeg naar eigen zeggen in november al een aanbieding van de clubleiding om zijn contract te verlengen. “Maar toen Ron zei dat hij ging stoppen, dacht ik: misschien is dit voor mij ook wel het goede moment. Of ik nu met pensioen ga? Ik wacht het rustig af. Op dit moment speelt er niets.”