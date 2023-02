Badmintonners verliezen opnieuw op EK voor gemengde teams

De Nederlandse badmintonners hebben op het Europees kampioenschap voor gemengde teams ook verloren van Duitsland. Dat land was in het tweede duel van Oranje in het Franse Aire-sur-la-Lys met 4-1 te sterk. Nederland was eerder al onderuitgegaan tegen Frankrijk.

Door de nederlaag is Oranje uitgeschakeld voor een plaats in de volgende ronde. Donderdag wordt nog wel de laatste groepswedstrijd gespeeld, tegen Bulgarije. Frankrijk en Duitsland hebben zich inmiddels geplaatst voor de halve finales van het evenement.