Hamilton blijft zich uitspreken over ‘belangrijke kwesties’

Formule 1-icoon Lewis Hamilton is niet van plan te zwijgen in het politieke en maatschappelijke debat. “Ik zal me blijven uitspreken over zaken die mij aan het hart gaan en de problemen die er zijn”, zei de zevenvoudig wereldkampioen na de presentatie van de nieuwe Mercedes.

De 38-jarige Brit reageerde voor het eerst op de aanscherping van een veelbesproken reglement van autosportbond FIA. Formule 1-coureurs mogen zich voortaan pas uitspreken over persoonlijke, politieke of religieuze kwesties als de FIA daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

“Ik ben niet eens verbaasd hierover, maar voor mij verandert er niets. Ik vind dat de sport nog steeds een verantwoordelijkheid heeft om zich uit te spreken over kwesties en bewustzijn te creĆ«ren over belangrijke onderwerpen”, aldus Hamilton, die bij de presentatie herhaalde dat hij zijn aflopende contract bij Mercedes dit jaar wil verlengen.

Hamilton kwam de afgelopen jaren vooral in actie tegen racisme en discriminatie en droeg eens een shirt met daarop een boodschap tegen politiegeweld. Daarna kwam de FIA met een verbod op het dragen van een eigen shirt op het podium.

De aangescherpte regels betekenen dat de FIA coureurs kan straffen als ze zich zonder toestemming politiek uiten. “Het zou dom zijn om te zeggen dat ik extra strafpunten wil krijgen voor mijn uitspraken. Maar zoals gezegd, ik zal mijn mening blijven geven. Wij hebben een groot platform en er zijn nog veel zaken die we moeten aanpakken.”