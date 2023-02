Skiër Meiners valt uit tijdens eerste run reuzenslalom WK

Het onderdeel reuzenslalom op de wereldkampioenschappen in Courchevel is voor skiër Maarten Meiners in een teleurstelling geëindigd. De 31-jarige Nederlander ging tijdens de eerste run onderuit en wist niet te finishen.

Meiners kwam vorig jaar op de reuzenslalom in actie op de Olympische Spelen. De Amersfoorter legde in Beijing beslag op de achttiende plaats.

De Oostenrijker Marco Schwarz gaat na de eerste run op de WK aan de leiding. De Zwitser Marco Odermatt volgt op 0,58, voor de Sloveen Zan Kranjec (+0,76). De tweede run staat vrijdagmiddag op het programma.