Coach Meuwly voorspelt ook een veel snellere Bol op de horden

Het kan niet anders of Femke Bol gaat deze zomer de wereld opnieuw verbazen met toptijden op de atletiekbaan. “Zet de horden maar in de baan. Als je zo’n wereldrecord kan lopen op de 400 meter indoor, dan zal ze straks ook een stuk harder gaan op de 400 meter horden”, voorspelt haar coach Laurent Meuwly, die zondag bij de NK indoor Bol een “onvoorstelbare” 49,26 seconden zag lopen waarmee ze de 41 jaar oude mondiale toptijd van de Tsjechische Jarmila Kratochvilova verbeterde.

Hoeveel harder Bol zal gaan, dat durft hij niet te zeggen, maar de Zwitser weet één ding zeker: zijn pupil wil in augustus goud op de 400 meter horden bij de WK atletiek in Boedapest. “Ze heeft nog wat te bewijzen.”

Een nog maar net doorgebroken Bol veroverde op de Olympische Spelen van Tokio in 2021 brons. Ver voor haar rende de Amerikaanse Sydney McLaughlin naar het goud. De Amersfoortse trof afgelopen zomer op de WK in Eugene een nog beter geworden McLaughlin, die de wereldtitel veroverde in een weergaloos wereldrecord van 50,68.

Bol prees zichzelf gelukkig met het zilver. Ze had verloren, maar voelde zich allerminst verslagen. McLaughlin vormde een “inspiratie”, zei ze in Eugene. Bol stortte zich nog intensiever en gedisciplineerder op de trainingen. Ze heeft deze winter zonder blessures of pijntjes haar snelheid en kracht vergroot en werkt aan een hordenrace met slechts veertien passen tussen de tien hekjes. Haar coach Meuwly noemt dat “het versterken van haar zwakke punten zonder haar sterke punten te verzwakken”.

“Ik heb lang getwijfeld of Femke wel indoorwedstrijden moest gaan doen, want het is hard werken om die veertien passen tussen de horden te kunnen maken”, zegt Meuwly. “Het is een totaal andere manier van lopen, heel efficiënt en het komt veel dichter bij haar natuurlijke manier van lopen.”

Het grote talent van Bol openbaarde zich opnieuw aan de coach. “Femke is een snelle leerling. Ze pakt het zo goed op. De eerste normale hordetraining was ze al sneller dan toen ze het Europees record liep kort voor de Spelen in Tokio. Ik ben onder de indruk en echt heel benieuwd wat ze deze zomer gaat doen.”

Eerst komen nog de Europese indoorkampioenschappen over een kleine twee weken in Istanbul. De hoofdcoach horden en sprint bij de Atletiekunie begrijpt dat Bol daar voor goud wil gaan. En misschien zit er ook nog een verbetering van haar wereldrecord in. “Die 49,26 is onvoorstelbaar snel, maar ik zag al bij haar eerste wedstrijd van het seizoen in Boston dat ze een record in de benen had. Als je voor het eerst een 500 meter loopt en meteen de beste tijd ooit neerzet, ben je in vorm. En toen ze kort daarna in Metz met een jetlag in haar benen 49,96 liep, wist ik genoeg. Dat wereldrecord zou er aan gaan.”