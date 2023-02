Ancelotti in de wolken met ‘briljante’ Vinícius Júnior

Trainer Carlo Ancelotti van Real Madrid vindt Vinícius Júnior op dit moment de meest bepalende voetballer in de wereld. “Hij is zo beslissend. Er is geen enkele andere speler die zoveel acties maakt”, zei de coach van de Spaanse topclub na de spectaculaire uitzege van 5-2 op Liverpool in de Champions League.

Real kwam in de wedstrijd op Anfield met 2-0 achter, maar de Spaanse topclub kwam terug. Vinícius Júnior legde de basis voor de comeback met twee treffers voor rust. “Vinícius was briljant, zoals altijd. Ik hoop dat hij zo door kan gaan”, aldus de Italiaanse coach over zijn Braziliaanse aanvaller.

Vinícius maakte vorig jaar in de finale van de Champions League de enige en daarmee winnende goal voor Real Madrid. Ook toen was Liverpool de tegenstander. De Braziliaan is dit seizoen nog belangrijker geworden. Hij is de speler met de meeste doelpogingen (28) en schoten op doel (15) in de Champions League.