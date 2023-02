Verstappen ziet na testdagen vooral verbeteringen bij Red Bull

Max Verstappen zei na de testdagen in Bahrein vooral veel verbeteringen te hebben gezien in zijn nieuwe Red Bull. De regerend wereldkampioen in de Formule 1 verwacht daarom ook dat betere prestaties het komende seizoen “in de pijpleiding” zitten.

De Nederlander kwam donderdag en vrijdag op de baan en toonde zich toen al tevreden met zijn optreden. Zaterdag was het de beurt om te testen aan ploeggenoot Sergio Pérez, die in zijn sessie meteen de snelste tijd neerzette.

“De auto heeft het volgens mij echt goed gedaan”, aldus Verstappen. “We hebben heel veel zaken uitgeprobeerd en dat heeft een vracht aan interessante informatie opgeleverd. Hier kunnen we echt verder mee. Dus we zijn tevreden. Bovendien heb ik ervan genoten om weer te kunnen rijden.”

In feite zet de opgaande lijn zich voort, oordeelde Verstappen. “In de loop van het vorig seizoen zijn we steeds beter geworden, na een wat moeizaam begin. Op die weg gaan we nu verder. Daarnaast hebben we gewerkt aan andere dingen waarvan we vonden dat ze beter kunnen. Aan de andere kant weten we ook wat onze beperkingen op dit moment zijn. Kortom, het was zeer nuttig allemaal wat we de afgelopen dagen hebben gedaan en nu gaat het werk verder.”