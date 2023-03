FC Emmen wil meewerken aan onderzoek naar rellen in Volendam

FC Emmen wil meewerken als er een onderzoek komt naar de ongeregeldheden na afloop van de uitwedstrijd tegen FC Volendam van zaterdag. Na afloop gingen supporters van beide clubs op de vuist. Drie agenten raakten gewond. Een 33-jarige man uit Emmen werd aangehouden.

“Zowel FC Emmen als FC Volendam keurt dit uiteraard ten zeerste af. Dit gedrag heeft niks met voetbal te maken. We willen dat alle supporters zich veilig kunnen voelen bij thuis- en uitwedstrijden en daar steken beide partijen veel energie in”, aldus FC Emmen in een reactie.

“Mocht een onderzoek naar de gebeurtenissen in Volendam volgen, dan werken we daar als club uiteraard aan mee. Als club hebben we met FC Volendam gesproken over de kwestie en FC Volendam heeft inmiddels maatregelen genomen voor de resterende thuiswedstrijden om de veiligheid tijdens de uitstroom beter te waarborgen.”

FC Volendam won de wedstrijd tegen FC Emmen met 3-1.