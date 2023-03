Trainer Heitinga niet blij met gezang van deel aanhang van Ajax

Trainer John Heitinga is niet blij met het deel van de aanhang van Ajax dat tijdens de gewonnen uitwedstrijd tegen sc Heerenveen (2-4) herhaaldelijk ‘bommen op Rotterdam’ zong. “Ik heb het zelf niet gehoord”, zei hij. “Maar als dat zo is, dan is dat natuurlijk niet goed. Er moet wederzijds respect zijn.”

Ajax betreurt dat het op 5 april geen supporters mag meenemen naar Feyenoord voor een duel in de halve finale van de KNVB-beker. Maar een deel van de aanhang van de club uit Amsterdam liet in Heerenveen blijken waarom er al jaren geen bezoekende fans welkom zijn bij de Klassieker.

Met het liedje ‘bommen op Rotterdam’ , verwijzen de fans van Ajax naar een bombardement dat in de Tweede Wereldoorlog bijna de hele historische binnenstad van de stad aan de Maas verwoestte.

“We kunnen nu heel erg het vergrootglas erop leggen, maar we moeten kijken hoe we elkaar nog beter kunnen helpen in de maatschappij”, reageerde Heitinga. “Dit soort spreekkoren hoor je natuurlijk liever niet, ook al heb ik het dus niet gehoord. Maar het moet niet.”

Ajax en Feyenoord strijden komende zondag om de koppositie van de Eredivisie in de Johan Cruijff ArenA. Supporters van Feyenoord zijn niet welkom in Amsterdam.