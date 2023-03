Van Nistelrooij vindt eerste helft tegen Cambuur ‘onacceptabel’

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij was zondag na de met 5-2 gewonnen thuiswedstrijd tegen SC Cambuur teleurgesteld over de eerste helft. “Hoe we aan deze wedstrijd begonnen, is onacceptabel”, zei de oud-spits.

Halverwege was de stand in het Philips-stadion 1-1. Cambuur liet twee goede kansen liggen. “Ze kunnen er zo drie maken”, aldus Van Nistelrooij. “Het gaat om de energie en de ambitie waarmee je de kleedkamer uitkomt. Dit mag gewoon niet gebeuren, zeker niet in de fase van het seizoen waarin we zitten. We spelen voor belangrijke dingen.”

Van Nistelrooij denkt dat de zwakke eerste helft te maken kan hebben met onderschatting. “Dat zal het zijn, ja. Maar een mindere focus kunnen we ons niet veroorloven. Het gaat om de lichaamshouding die je uitstraalt op het veld. Na rust lieten we zien dat we prima kunnen voetballen. Ik beschouw dit als een incident.”

Xavi Simons haalde wel weer een hoog niveau. Van Nistelrooij: “Hij is toch het voorbeeld van hoe je het graag wil zien. Xavi is constant bezig, met de juiste focus, passie en energie.”