Topturner Verniaiev kan na halvering dopingstraf rentree maken

De Oekraïense topturner Oleg Verniaiev kan terugkeren in competitie nadat het sporttribunaal CAS zijn straf wegens overtreding van de dopingregels heeft gehalveerd. Verniaiev won op de Olympische Spelen van Rio 2016 het goud op het toestel brug en zilver op de meerkamp. In augustus 2020 werden bij hem sporen van het verboden middel meldonium aangetroffen. Een schorsing van vier jaar kostte hem deelname aan de Spelen van Tokio.

Verniaiev ging in beroep tegen de straf die hem ook van de Spelen van Parijs 2024 zou houden. Het CAS oordeelde dat een schorsing terecht was, maar dat er redenen waren om de strafmaat te halveren. Omdat de schorsing in november 2020 inging kan de 29-jarige Oekraïner per direct terugkeren in competitie.

“Het was een lang proces, waarin ik heb bewezen dat ik niet van plan was om doping te gebruiken”, stelt Verniaiev op Instagram. “De rechtbank heeft de sanctie gehalveerd. Dit wijst erop dat de rechter het eens was met mijn argumenten en bevestigde dat meldonium in mijn lichaam is gekomen zonder mijn schuld of nalatigheid.”

Verniaiev heeft altijd volgehouden dat het verboden middel via vervuilde voedingssupplementen in zijn lichaam is gekomen.