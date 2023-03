Van de Zandschulp doet mee in Miami, Griekspoor definitief niet

Botic van de Zandschulp doet volgende week mee aan het masterstoernooi van Miami. De beste tennisser van Nederland liep vorige week op Indian Wells een enkelblessure op, maar die weerhoudt hem er niet van de zogenoemde ‘Sunshine Double’ te voltooien.

“Met zijn enkel gaat het steeds beter en de verwachting is dat hij gewoon in Miami gaat spelen. Woensdag vliegt hij die kant op”, zei het management van de nummer 33 van de wereld.

Van de Zandschulp (27) gaf vrijdag in Indian Wells op tegen de Belarus Ilja Ivasjka. De Nederlander verzwikte zijn enkel aan het net en kon niet meer vrij bewegen. Een dag na die wedstrijd kwam hij wel in actie in het dubbelspel.

Het toernooi van Miami begint zondag, maar omdat Van de Zandschulp een geplaatste status heeft komt hij pas later in de week in actie.

Tallon Griekspoor reist definitief niet af naar Miami. De nummer 2 van Nederland had voor Indian Wells al besloten na dat toernooi huiswaarts te keren, maar hij hield nog een kleine slag om de arm. Griekspoor laat het toernooi schieten om zich eerder voor te kunnen bereiden op het gravelseizoen. Bovendien wil hij zijn lichaam wat rust geven vanwege een aantal fysieke ongemakken.

“Wij vliegen nu terug naar Europa om het gravelseizoen goed voor te bereiden. In principe gaan we op Mallorca trainen, maar dat moeten we nog afstemmen. Nu eerst een paar dagen rust, maar niet te lang, want er moet weer hard gewerkt worden”, aldus coach Kristof Vliegen.

De 26-jarige Griekspoor verloor dinsdag in de derde ronde van Indian Wells van de Spanjaard Carlos Alcaraz.