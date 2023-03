Japanse kunstrijder Uno prolongeert wereldtitel in eigen land

De Japanse kunstrijder Shoma Uno heeft in eigen land zijn wereldtitel geprolongeerd. De 25-jarige Uno pakte in Saitama het goud met een totaalscore van 301,14 punten. De Japanner ging al aan kop na de korte kür en stelde zaterdag titelprolongatie veilig in de vrije kür.

Cha Jun-hwan eindigde als tweede met 296,03 en werd zo de eerste Koreaanse kunstrijder met een WK-medaille. Het brons ging naar de Amerikaan Ilia Malinin (288,44). De 18-jarige Malinin slaagde er weliswaar in een viervoudige axel te laten zien, maar net als bij andere sprongen was zijn landing niet zo netjes en dat kostte hem punten.

Vrijdag ging het goud bij de vrouwen ook al naar Japan. De 22-jarige Kaori Sakamoto prolongeerde haar wereldtitel met een score van 224,61. De 18-jarige Brabantse Lindsay van Zundert eindigde na een tegenvallende vrije kür op de 22e plaats.

Zowel Uno als Sakamoto moest vorig jaar op de Olympische Spelen van Beijing genoegen nemen met brons in de individuele wedstrijd.