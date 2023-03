Turner Schmidt wil op EK teamticket voor WK veiligstellen

Turner Casimir Schmidt hoopt dat de Nederlandse turners bij de EK turnen in Antalya aan de ‘goede kant van de streep’ zullen eindigen. Daarmee doelt de turner van SV PAX Haarlemmermeer op het behalen van een plek bij de top 13 in de landenwedstrijd. De Nederlandse ploeg verzekert zich daarmee namelijk van een teamticket voor de WK van later dit jaar, waar olympische startbewijzen te verdienen zijn.

“Als iedereen straks zijn ding doet en iedereen hit, dan zijn we hartstikke goed”, zei Schmidt na de laatste EK-kwalificatiewedstrijd, waar hij de beste Nederlandse meerkamper was. “Op sommige toestellen hebben we alleen niet heel veel marge”, was hij ook kritisch.

“Het is lastig voorspellen. We hadden het sowieso wel zwaar met het wegvallen van de geblesseerde Jordi Hagenaar. De selectie is niet heel breed. Maar ik denk dat de jongens het hartstikke goed oppakken. Ik vermoed dat de nummers 6 tot en met 15 op het EK enorm dichtbij elkaar gaan liggen. Dan is het hopen dat je als ploeg aan de goede kant van de streep ligt. Daar gaan we voor. Maar we moeten het nog wel doen”, lachte hij.

Zelf is Schmidt, die vorig jaar bij de WK terugkeerde na een slepende enkelblessure, weer fit. “Al is mijn enkel nog steeds niet 100 procent. Elke keer gaat de lijn omhoog, maar gebeurt er weer iets. De setbacks worden gelukkig wel steeds minder heftig. Het is daarom goed te doen en ik heb er zin in.”

Hoewel bondscoach Dirk van Meldert de definitieve selectie nog bekend moet maken, ziet hij Schmidt als een belangrijke steunpilaar in de ploeg. “Ook Loran de Munck, die drie toestellen turnt, hoort daarbij. Normaal gezien is Martijn de Veer de derde sterkhouder”, zei Van Meldert. “Maar vandaag had Martijn knieklachten, dus het is te hopen dat dat meevalt. We hebben hem zeker na het uitvallen van Jordi echt nodig. Na die drie is het te zien wie nummers vier en vijf in de ploeg worden.”

“Beslissingen nemen over selecties is altijd aartsmoeilijk”, lachte de bondscoach. “Het gaat altijd om die laatste plekken. Het uitgangspunt bij de keuzes blijft het team: we willen het sterkste team in Antalya hebben. Als het team goed turnt, zit het bij de top 13. Als er fouten worden gemaakt wordt het moeilijk. De subtop zit enorm dichtbij elkaar. Maar dit team kan de top-13 halen.”

Komende week maakt bondscoach Dirk van Meldert zijn vijfkoppige selectie bekend. De EK turnen vinden van 11 tot en met 16 april plaats in het Turkse Antalya.