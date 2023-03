IOC buigt zich over grootste ‘hoofdpijndossier’ voor Spelen 2024

Het bestuur van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) vergadert dinsdag in Lausanne over het grootste ‘hoofdpijndossier’ in de aanloop naar de Olympische Spelen van Parijs. Mogen sporters uit Rusland en Belarus volgend jaar onder neutrale vlag meedoen, terwijl de oorlog in Oekraïne nog steeds voortduurt? Dat is de vraag die voor heel wat verdeeldheid in de sportwereld zorgt.

Zo besloot de Nederlandse boksbond net als heel wat andere landen om het recente WK in India te boycotten, omdat Russen en Belarussen daar ‘gewoon’ onder eigen vlag aan mochten meedoen. De jonge boksster Megan de Cler wilde haar WK-droom echter niet opgeven en ging buiten de bond om toch naar New Delhi. Ze werd daarop uit TeamNL gezet. Een vergelijkbaar scenario dreigt in het schermen. De internationale schermbond besloot onlangs dat Russen en Belarussen weer welkom zijn, onder meer op de WK in Milaan. De Nederlandse bond KNAS ging daarop in gesprek met de schermers, om te horen hoe zij hier tegenaan kijken.

“Wij hebben nog geen formeel standpunt ingenomen”, zegt KNAS-directeur Teun Plantinga. “Dat willen we ook niet doen zonder de sporters daarin mee te nemen. Daar is dit veel te ingewikkeld en belangrijk voor. We hebben te maken met sporters die hun hele leven in dienst stellen om de Spelen te halen. Maar aan deze zaak zitten ook morele kanten.”

Nadat Russische militairen begin vorig jaar Oekraïne waren binnengevallen, legde het IOC diverse sancties op aan Rusland en bondgenoot Belarus. Zo mogen ze geen internationale evenementen organiseren. Sporters uit beide landen mogen alleen onder neutrale vlag in actie komen, maar in heel wat sporten doen ze helemaal niet mee.

Oekraïne benadrukt keer op keer dat Rusland en Belarus geweerd zouden moeten worden van de Spelen van Parijs. Het IOC zei enkele maanden geleden echter te onderzoeken onder welke voorwaarden individuele sporters uit deze twee landen wél kunnen meedoen aan internationale evenementen en dus ook aan de Spelen. Volgens het IOC kunnen atleten niet op basis van hun afkomst worden uitgesloten. In heel wat sporten is het kwalificatietraject voor Parijs begonnen en dus moet het IOC snel een beslissing maken.

De Nederlandse sportkoepel NOC*NSF steunt de lijn van het IOC om te onderzoeken of Russen en Belarussen onder neutrale vlag kunnen meedoen. “Ons hart is bij Oekraïne. Maar de sporters staan centraal, zij werken jarenlang naar dit evenement toe. We proberen sporters en politiek zo lang mogelijk gescheiden te houden”, aldus een woordvoerster van NOC*NSF. “Maar het is een worsteling waar de hele sportwereld in toenemende mate mee te maken krijgt.”