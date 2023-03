Poolse regering tegen deelname Russen aan Spelen

Sporters uit Rusland en Belarus moeten worden uitgesloten van deelname aan de Olympische Spelen totdat Rusland zijn troepen terugtrekt uit Oekraïne. Dat stelt de regering van Polen in reactie op de plannen van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) om atleten uit beide landen onder voorwaarden toe te laten in Parijs.

“Wij geloven sterk dat dit niet het moment is om te overwegen de weg voor Russische en Belarussische atleten te openen richting Spelen in welke vorm dan ook”, liet de Poolse minister van Buitenlandse Zaken weten in een verklaring.

Het IOC vergadert dinsdag over de kwestie. De olympische beweging wil atleten niet uitsluiten op basis van hun afkomst en denkt aan deelname onder neutrale vlag.