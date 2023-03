Tennisser Auger-Aliassime strandt in derde ronde in Miami

Tennisser Félix Auger-Aliassime is in de derde ronde van het masterstoernooi van Miami uitgeschakeld. De als vijfde geplaatste Canadees verloor in twee sets van de Argentijn Francisco Cerundolo: 6-2 7-5.

De 22-jarige Canadees is de nummer 6 van de wereldranglijst. Zijn twee jaar oudere Argentijnse tegenstander staat op de 31e plaats. Cerundolo brak meteen de eerste opslagbeurt van Auger-Aliassime en liep uit naar 2-0. Met een dubbele break kwam hij zelfs op 5-1 en won de set met 6-2.

Op 2-2 in de tweede set wist de Argentijn opnieuw de servicebeurt van zijn tegenstander te breken. Auger-Aliassime kwam echter terug tot 4-4. Na een tweede break op 5-5, serveerde Cerundolo de partij alsnog uit.

Stefanos Tsitsipas had eerder op de avond in drie sets gewonnen van Cristian Garin uit Chili. De als tweede geplaatste Griek had daar ruim twee uur voor nodig en won met 6-3 4-6 6-4.