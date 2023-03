Wielerbond KNWU boos op politie om nieuwe regels motorbegeleiding

Wielerbond KNWU vreest dat dit jaar een aantal koersen niet kan doorgaan vanwege de veranderde werkwijze die door de Nationale Politie is ingevoerd. Bij veel wielerwedstrijden zijn motoragenten nodig om het verkeer te regelen. Vanwege een tekort mochten de afgelopen jaren ook motoragenten met een zogenoemde C1-opleiding worden ingezet, die niet gespecialiseerd zijn in het begeleiden van koersen. Nu dat – volgens de KNWU plotseling – verboden is, dreigen rigoureuze aanpassingen van de wielerkalender.

De KNWU zegt al vanaf 2018 met de wielerkalender rekening te houden met de krapte van het aantal motoragenten. “Zo is het aantal wedstrijden met politiebegeleiding verder gedaald en zijn meer wielerwedstrijden ‘omlopen’ geworden op een volledig afgesloten parcours. Met de inzet van C1-motoragenten naast de specifiek voor het begeleiden van wielerkoersen gekwalificeerde C2-agenten ging het jaren goed”, stelt de KNWU.

De Nationale Politie heeft besloten om de inzet van C1-opgeleide motoragenten, die vooral in hun eigen regio worden ingezet, nu te verbieden. De wielerbond zegt “overrompeld” te zijn door het besluit dat op de website van de KNWU als “onbehoorlijk bestuur” wordt omschreven. Dat motiveert de bond vanwege het “abrupt wijzigen van een jarenlange bestaande situatie, het niet tijdig betrekken of informeren van de KNWU en het niet bespreekbaar maken van alternatieve scenario‚Äôs of een redelijke overgangsregeling”.