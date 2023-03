Rusland: criteria toelating atleten zijn onaanvaardbaar

De criteria die het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft geformuleerd voor de deelname van individuele atleten uit Rusland en Belarus aan internationale wedstrijden zijn onaanvaardbaar. Dat zegt Stanizlav Pozdniakov, de voorzitter van het Russisch olympisch comité.

Voorzitter Thomas Bach riep de internationale bonden dinsdag op om individuele sporters uit de twee landen weer overal toe te laten. Voorwaarde is dat dit gebeurt onder neutrale vlag en zonder andere uitingen van Rusland en Belarus. Atleten die de oorlog openlijk steunen, zijn niet welkom. Dat geldt ook voor sporters die in dienst zijn bij het leger of bij veiligheidsdiensten.

“De criteria die zijn aangekondigd voor de terugkeer in internationale competities zijn onaanvaardbaar”, reageerde Pozdniakov. “Dit is discriminatie op basis van nationaliteit.”

Atleten uit Rusland en Belarus mogen momenteel in de meeste sporten niet meedoen nadat Russische militairen Oekraïne waren binnengevallen.