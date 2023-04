Gewonde Ajacied Klaassen: ik wilde niet weglopen

Ajacied Davy Klaassen zei niet te hebben overwogen te stoppen met spelen, nadat hij door een uit een vak met supporters van Feyenoord gegooid voorwerp was geraakt en een bloedende hoofdwond opliep. “Ik wilde niet weglopen. Dan hebben ze je. Dat laat ik niet toe”, zei Klaassen bij ESPN.

Kort nadat de door Ajax gewonnen halve finale van het bekertoernooi tegen Feyenoord was hervat, viel Klaassen alsnog uit. “Ik voelde een kloppend gevoel in mijn hoofd. Dan heeft dapper doorgaan niet zo veel zin.” Volgens Klaassen is er geen sprake van ernstig letsel. “Het gaat wel prima weer. En gelukkig hebben we gewonnen.”

Of de middenvelder aangifte gaat doen, wist hij nog niet. “Dat moet ik nog even overleggen. Dat is nu niet het eerste waar ik aan denk.”