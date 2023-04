Griekspoor na winst op Ymer naar laatste acht op gravel Marrakech

Tennisser Tallon Griekspoor heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het graveltoernooi in het Marokkaanse Marrakech. De nummer 35 van de wereld ontdeed zich in de tweede ronde in drie sets van de Zweed Elias Ymer.

De Nederlander had het niet gemakkelijk tegen de nummer 157 van de wereld. Griekspoor verloor de eerste set vrij kansloos met 6-1, maar hij richtte zich op en won de volgende twee bedrijven met respectievelijk 6-3 en 6-4.

Het was een partij waarin de tennissers elkaar veelvuldig braken. Griekspoor slaagde erin zes keer de servicegame van zijn tegenstander af te pakken. In de derde set liep hij uit naar een voorsprong van 4-1, maar liet hij Ymer toch weer terugkomen tot 5-4. Uiteindelijk wist Griekspoor, als vierde geplaatst, de wedstrijd naar zich toe te trekken door zijn eigen opslagbeurt te winnen.

In de kwartfinale treft de Nederlander de Spanjaard Roberto Carball├ęs Baena.