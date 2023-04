Heitinga wil na ‘boost’ in beker ‘iets rechtzetten in competitie’

Ajax-trainer John Heitinga wil zich na de gekregen “boost” in de KNVB-beker revancheren in de competitie. Ajax kwam afgelopen weekend niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen Go Ahead Eagles.

“De 0-0 in Deventer hebben we wel gevoeld. Het is een seizoen met veel ups en downs en hopelijk kunnen we nu veel ups zien. We hebben iets recht te zetten in de competitie”, zei Heitinga twee dagen voor de wedstrijd tegen Fortuna Sittard op de website van Ajax.

Voor Ajax was het een vrij bewogen week na de gebeurtenissen van woensdag in het bekertoernooi. Ajacied Davy Klaassen werd door een fan van Feyenoord geraakt door een voorwerp, vermoedelijk een aansteker. “Er zijn natuurlijk dingen gebeurd tijdens de wedstrijd die niet de schoonheidsprijs verdienen, maar ik wil me vooral focussen op mijn eigen ploeg”, zei Heitinga.

“Je zag een ploeg die voor elkaar wilde vechten. Dat is goed om te zien, zeker na de teleurstelling die we hadden na de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Afgelopen periode was een periode die we de afgelopen jaren niet gewend waren. We hadden dit jaar de grote wedstrijden niet gewonnen en dat kleefde ook wel. Dat we een ploeg verslaan die nationaal en internationaal goed presteert, geeft dan ook een boost.”

Ajax kan tegen de Limburgers mogelijk niet beschikken over Mohammed Kudus, die tegen Feyenoord geblesseerd uitviel met een spierblessure. Klaassen is er wel bij in de Johan Cruijff ArenA. “Hij is zonder hoofdpijn wakker geworden”, aldus Heitinga.

Het duel met Fortuna begint zondag om 16.45 uur.