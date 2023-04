Hockeyers Bloemendaal opnieuw naar finale Euro Hockey League

De hockeyers van Bloemendaal kunnen maandag voor het derde jaar op rij de Euro Hockey League winnen. Het team van coach Rick Mathijssen versloeg in de halve finales in Amstelveen het Belgische Racing Club Brussel met 4-1.

In het duel tussen twee landskampioenen nam Bloemendaal in het tweede kwart een voorsprong. Bij zijn tweede poging schoot Tim Swaen uit een strafcorner raak. In het derde kwart werd het 2-0. Roel Bovendeert raakte de door Teun Beins ingeslagen bal bij een strafcorner licht aan. De bal was er wellicht ook zonder zijn inmenging ingegaan.

Racing Brussel kwam in het vierde kwart terug dankzij een doelpunt van Alexis Cayphas: 2-1. Maar Jasper Brinkman maakte er niet veel later 3-1 van, opnieuw uit een strafcorner. In de slotminuut maakte Floris Wortelboer er nog 4-1 van.

De tegenstander in de finale komt uit de wedstrijd tussen het Spaanse Atletic Terrassa en het Duitse Rot-Weiss Köln, die zondag wordt gespeeld. De finale is maandag.

Gastheer Pinoké sloot het toernooi af op de vijfde plaats. Dat deed de ploeg door het Duitse Harvestehuder met 5-4 te verslaan. Strafcornerspecialist Alexander Hendrickx was goed voor vijf doelpunten.