Turnster Sanne Wevers wint voor tweede keer Europese balktitel

Turnster Sanne Wevers heeft voor de tweede keer in haar loopbaan de Europese balktitel gewonnen. Na een sterke oefening kwam Wevers tot 13,800 punten. Daarmee bleef ze de Italiaanse Manila Esposito (13,700) en de Hongaarse Zsofia Kovacs (13,700) voor. Hoewel de nummers twee en drie dezelfde score kregen, pakte Esposito op basis van een hogere uitvoeringsscore het zilver.

Wevers won in 2018 voor het eerst Europees goud op balk. In 2021 greep ze zilver.

De 31-jarige Wevers keerde in Antalya terug op het internationale podium en stond zondag voor het eerst sinds haar zilveren plak in 2021 weer in een Europese balkfinale. De olympisch kampioene van Rio 2016 ging er na de Olympische Spelen van 2021 in Tokio een jaar tussenuit, maar hervatte afgelopen oktober de training. In Antalya plaatste Wevers zich met een score van 13,433 punten als derde voor de eindstrijd.

Met de Nederlandse ploeg won Wevers eerder deze week het brons in de landenwedstrijd.